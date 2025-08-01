Brasilien - Ein Fisch namens TainhaJetzt kostenlos streamen
Brasilien - Ein Fisch namens Tainha
Floreanópolis ist für ihre vergleichsweise hohe Lebensqualität und atemberaubenden Strände bekannt. In den Wintermonaten spielt sich an den Stränden ein altes Ritual ab: die Meeräschen-Fischerei.
