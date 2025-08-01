Tatianas Tanz - Akrobatik auf dem HochseilJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 6: Tatianas Tanz - Akrobatik auf dem Hochseil
52 Min.Ab 6
Im Alter von sieben Jahren versetzt eine Hochseiltänzerin Tatiana-Mosio in tiefgreifendes Erstaunen, indem sie in großer Höhe zwischen zwei Gebäuden balanciert. Inzwischen ist sie selbst zu einem Star dieser Disziplin avanciert.
Weitere Folgen in Staffel 26
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH