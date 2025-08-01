Ein Palast aus Sand - Nepals magische MandalasJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 3: Ein Palast aus Sand - Nepals magische Mandalas
52 Min.Ab 6
Aus den kargen Bergdörfern des Himalayas zieht es mehr und mehr junge Menschen zu den Heiligen Stätten Buddhas - darunter auch immer mehr Mädchen. Sie praktizieren das "Malen" geheiligter Mandala-Bildnisse mit Sand.
Weitere Folgen in Staffel 26
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH