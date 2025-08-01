Planet Weltweit
Folge 4: Der Duft Indiens
52 Min.Ab 6
Im Bundesstaat Uttar Pradesh wird ein kostbarer Rohstoff hergestellt: "Attar". In der Parfümhauptstadt Indiens, werden wie vor Jahrhunderten Blütenblätter zusammen mit Sandelholzöl im Wasserdampfverfahren zu Essenzen destilliert.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH