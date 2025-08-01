Die Muscheltaucherinnen vom Kongo-DeltaJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Die Muscheltaucherinnen vom Kongo-Delta
52 Min.Ab 6
Bis zu 150-mal am Tag taucht Marie Velakutshi in die Tiefen des Kongo-Flusses, um Muscheln heraufzuholen. Eine anstrengende und gefährliche Arbeit. Denn die Strömung im Fluss ist stark und droht Marie immer wieder hinauszuziehen.
