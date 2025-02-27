Volle Aufmerksamkeit für krankes KaninchenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 1: Volle Aufmerksamkeit für krankes Kaninchen
45 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Die Kleintiersprechstunde auf Gut Herrenhöhe hält Dr. Dreesen und sein Team auf Trab: Ein Hund, der alles frisst - nur kein Hundefutter - und ein krankes Kaninchen fordern volle Aufmerksamkeit. Doch damit nicht genug: Tierschützerin Kerstin Kuhlow bringt zwei Streuner plus Nachwuchs aus Duisburg-Marxloh mit.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH