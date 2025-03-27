Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Impfaktion bei den Ottern

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 5vom 27.03.2025
Impfaktion bei den Ottern

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 5: Impfaktion bei den Ottern

46 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Im Affen- und Vogelpark braucht Tierarzt-Kollege Ludger Schmitz dringend Unterstützung: Die nächste Impfaktion steht an. Doch die possierlichen Otter wissen sich zu wehren und haben offenbar noch lebhafte Erinnerungen an das letzte turbulente "Fangenspielen". In der Sprechstunde sorgt dann eine medizinische Seltenheit für Kopfzerbrechen bei Doc Dreesen und seinem Team: Katze Bumblebee überrascht mit sowohl weiblichen als auch männlichen äußeren Geschlechtsmerkmalen.

