SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4vom 20.03.2025
46 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Die heutige Kleintiersprechstunde von Dr. Dreesen beginnt dramatisch: Ein erst einen Tag altes Katzenbaby kämpft um sein Leben. Kann der Doc das kleine Kitten retten? Außerdem: Drei mutterlose Kätzchen stellen die Praxis auf den Kopf. Die quirligen Rabauken fordern den Doc nicht nur medizinisch, sondern bringen ihn auch auf eine außergewöhnliche Idee: Könnte die Katzen-Notfall-Mama, die bereits in seiner Obhut ist, die drei Waisen adoptieren?

SAT.1 GOLD
