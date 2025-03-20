Notfall in der KleintiersprechstundeJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 4: Notfall in der Kleintiersprechstunde
46 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Die heutige Kleintiersprechstunde von Dr. Dreesen beginnt dramatisch: Ein erst einen Tag altes Katzenbaby kämpft um sein Leben. Kann der Doc das kleine Kitten retten? Außerdem: Drei mutterlose Kätzchen stellen die Praxis auf den Kopf. Die quirligen Rabauken fordern den Doc nicht nur medizinisch, sondern bringen ihn auch auf eine außergewöhnliche Idee: Könnte die Katzen-Notfall-Mama, die bereits in seiner Obhut ist, die drei Waisen adoptieren?
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH