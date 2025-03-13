Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Dr. Dreesen im Einsatz zum Wohle der Straßenkatzen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 3vom 13.03.2025
Folge 3: Dr. Dreesen im Einsatz zum Wohle der Straßenkatzen

46 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Dr. Dreesen und seinem Partner Klaus steht ein aufregender Tag bevor: Nach einer turbulenten Sprechstunde voller tierischer Herausforderungen machen sich die beiden auf den Weg nach Duisburg-Marxloh. Dort trifft sich der Landtierarzt mit Kerstin Kuhlow von der Streunerhilfe Duisburg, um ihr wichtiges Katzen-Kastrationsprojekt zu unterstützen. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, das Leid von Straßenkatzen zu verringern und langfristig die Streunerpopulation zu kontrollieren.

SAT.1 GOLD
