Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 2: Ran an den Ziegenbock
46 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Der Ziegenbock von Dr. Dreesens Großcousine Bella muss kastriert werden. Mit Unterstützung von Partner Klaus und der gewohnten Mischung aus Fachkenntnis und Humor wird diese Aufgabe direkt im Garten des Landtierarztes gemeistert. Außerdem ist der Doc mit einer Horde quirliger Jack-Russell-Welpen beschäftigt, die ihre erste Grundimmunisierung brauchen. Und: Zwei kranke Meerschweinchen warten auf Doktor Dreesens Sachverstand.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH