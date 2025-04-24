Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 9: Amseljunges in Not
45 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Ein kleines Amseljunges braucht Hilfe und der Doc steht vor einer schwierigen Entscheidung. Außerdem: Schwestern im Doppelpack - die Rhizas mischen mit ihren Dackeln Nalah und Nelly ordentlich die Praxis auf. In der Außenpraxis fährt der Landtierarzt in die nahegelegene Wahner Heide. Hier trifft der Doc auf eine kuschelfreudige Eselsbande, die ihm eine flauschige Auszeit verschafft, bevor dann am Nachmittag eine große Überraschung auf dem Plan steht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH