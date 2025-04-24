Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 9vom 24.04.2025
Folge 9: Amseljunges in Not

45 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Ein kleines Amseljunges braucht Hilfe und der Doc steht vor einer schwierigen Entscheidung. Außerdem: Schwestern im Doppelpack - die Rhizas mischen mit ihren Dackeln Nalah und Nelly ordentlich die Praxis auf. In der Außenpraxis fährt der Landtierarzt in die nahegelegene Wahner Heide. Hier trifft der Doc auf eine kuschelfreudige Eselsbande, die ihm eine flauschige Auszeit verschafft, bevor dann am Nachmittag eine große Überraschung auf dem Plan steht.

