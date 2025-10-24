Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 1: Runter mit den Pfunden
46 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Olivia Attwood taucht in die Welt der Gewichtsreduktion ein. Sie reist in die Türkei, um der jungen Scarlett bei einer extremen Fettabsaugung beizustehen. Außerdem trifft sie das ehemalige Model Lottie Moss, die mit dem Medikament Ozempic schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.