Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Runter mit den Pfunden

sixxStaffel 2Folge 1vom 24.10.2025
Runter mit den Pfunden

Runter mit den PfundenJetzt kostenlos streamen

Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Folge 1: Runter mit den Pfunden

46 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Olivia Attwood taucht in die Welt der Gewichtsreduktion ein. Sie reist in die Türkei, um der jungen Scarlett bei einer extremen Fettabsaugung beizustehen. Außerdem trifft sie das ehemalige Model Lottie Moss, die mit dem Medikament Ozempic schlechte Erfahrungen gemacht hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
sixx
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Alle 2 Staffeln und Folgen