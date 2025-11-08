Zum Inhalt springenBarrierefrei
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Schönheit um jeden Preis

sixxStaffel 2Folge 6vom 08.11.2025
Schönheit um jeden Preis

Folge 6: Schönheit um jeden Preis

Folge 6: Schönheit um jeden Preis

46 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 16

Olivia trifft Menschen, die über hunderttausend Pfund für Schönheitsoperationen ausgegeben haben, um herauszufinden, wann aus einem Wunsch Besessenheit wird. Sie lernt Cindy kennen, die sich seit über 40 Jahren regelmäßig unters Messer legt, und Alicia, die über 250.000 Pfund investiert hat, um eine perfekte Sexpuppe zu werden.

