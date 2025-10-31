Zum Inhalt springenBarrierefrei
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Bitte lächeln

sixxStaffel 2Folge 2vom 31.10.2025
Bitte lächeln

Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Folge 2: Bitte lächeln

46 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16

Der globale Markt für Zahnbehandlungen soll bald die 20 Milliarden Pfund übersteigen. Doch nicht nur schöne Zähne sorgen für ein perfektes Lächeln. Olivia trifft Chantelle, die ihre Grübchen hervorheben möchte, und die Lehrerin Aisha, die sich Wangenfett entfernen lässt.

sixx
