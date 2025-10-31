Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 3: Ewig schöne Haut
46 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16
Die Haut ist das größte Organ des Menschen und für manche der Schlüssel zur ewigen Jugend. Inzwischen wird der globale Markt für Hautpflegeprodukte auf 145 Milliarden Pfund geschätzt. Olivia trifft Amanda, die sich einem Facelift unterzieht, und untersucht die neuesten Behandlungen gegen den Alterungsprozess.
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.