Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 5: Männer unterm Messer
46 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Ob der raue Charme von James Bond 007 oder der Körper eines Superhelden - das Interesse von Männern an Schönheitsoperationen wächst. Olivia untersucht, was diesen Trend auslöst. Sie trifft Michael, der seinen Körper modellieren lässt, sowie den Ex-Towie-Star Charlie King, der sich bereits seiner dritten Nasen-OP unterzieht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.