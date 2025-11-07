Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 5vom 07.11.2025
46 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16

Ob der raue Charme von James Bond 007 oder der Körper eines Superhelden - das Interesse von Männern an Schönheitsoperationen wächst. Olivia untersucht, was diesen Trend auslöst. Sie trifft Michael, der seinen Körper modellieren lässt, sowie den Ex-Towie-Star Charlie King, der sich bereits seiner dritten Nasen-OP unterzieht.

