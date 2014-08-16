Melissa und Jochen starten ihren Promi-TalkJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Melissa und Jochen starten ihren Promi-Talk
91 Min.Folge vom 16.08.2014Ab 16
Gerade erst eingezogen und schon sorgen die mehr oder weniger prominenten Bewohner für Furore. Jede Nacht lästern Jochen Bendel und Melissa Khalaj über die besten Szenen aus dem "Promi Big Brother"-Haus!
