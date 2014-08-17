Zu Gast: Ingo WohlfeilJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 2: Zu Gast: Ingo Wohlfeil
90 Min.Folge vom 17.08.2014Ab 12
Heute ist BILD-Reporter Ingo Wohlfeil zu Gast bei Promi Big Brother Late Night und verrät euch den ein oder anderen Insider über die Promis. Außerdem müssen sich Jochen und Melissa den Tücken der Zigaretten stellen ...
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen