Zu Gast: Alexandra RietzJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 13: Zu Gast: Alexandra Rietz
88 Min.Folge vom 28.08.2014Ab 16
Kurz vor dem Finale musste Alexandra Rietz das PBB-Haus verlassen. Melissa und Jochen wollen endlich wissen, was da zwischen ihr und Paul geht! Außerdem erzählt Alex im Studio, wie die Bewohner wirklich ticken!
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen