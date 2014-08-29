Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Zu Gast: Hubert Kah

sixxStaffel 2014Folge 14vom 29.08.2014
102 Min.Folge vom 29.08.2014Ab 16

Wenn es am schönsten ist, muss man aufhören! Melissa und Jochen lassen es in der letzten Folge noch einmal so richtig krachen: Zu Gast sind Hubert Kah und Ingo Wohlfeil. Außerdem gibt es eine witzige Studio-Challenge...

