Zu Gast: Janina YousseffianJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 8: Zu Gast: Janina Yousseffian
96 Min.Folge vom 23.08.2014Ab 16
Janina Yousseffian musste oder durfte das PBB-Haus als Erste verlassen und ist heute zu Gast im Studio. Sie erzählt, was im Keller wirklich abging! Außerdem müssen Melissa und Jochen eine fiese Studio-Challenge antreten.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen