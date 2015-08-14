Jochen Bendel und Melissa Khalaj entgeht nichtsJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Jochen Bendel und Melissa Khalaj entgeht nichts
92 Min.Folge vom 14.08.2015Ab 16
Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" lädt das Dreamteam Jochen Bendel und Melissa Khalaj jede Nacht zur "Promi Big Brother" Live-Verlängerung ein. Die Aktivitäten der Prominenten im Haus werden dabei genau unter die Lupe genommen. Zu Gast im Studio sind Gina-Lisa Lohfink und Vanessa Blumhagen.
