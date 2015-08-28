Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2015Folge 15vom 28.08.2015
Folge 15: Die Aftershow-Party mit den Finalist:innen

60 Min.Folge vom 28.08.2015Ab 12

Die Top 5 feiert das Finale von „Promi Big Brother 2015“ mit Melissa und Jochen im Studio. Mit dabei: Nino de Angelo, Sarah Nowak, JJ, Menowin Fröhlich und natürlich Gewinner David Odonkor.

