Promi Big Brother - Die Late Night Show

Zu Gast: Daniel Köllerer

sixxStaffel 2015Folge 8vom 21.08.2015
Zu Gast: Daniel Köllerer

Zu Gast: Daniel KöllererJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 8: Zu Gast: Daniel Köllerer

94 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 16

Jochen Bendel und Melissa Khalaj nehmen in der "Promi Big Brother" Live-Verlängerung die Aktivitäten der Prominenten im Haus genau unter die Lupe! Heute mit dabei: Daniel Köllerer und Vanessa Blumhagen.

Promi Big Brother - Die Late Night Show
sixx
