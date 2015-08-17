Zu Gast: Aaron TroschkeJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 4: Zu Gast: Aaron Troschke
93 Min.Folge vom 17.08.2015Ab 16
Im Anschluss an die SAT.1-Show begrüßen Jochen Bendel und Melissa Khalaj auf sixx täglich Studiogäste rund um "Promi Big Brother". Die nächtlichen Aktivitäten der Prominenten im Haus werden von den beiden genau unter die Lupe genommen und gemeinsam mit den Zuschauern humorvoll und garantiert subjektiv analysiert. Dieses Mal mit dabei: Aaron Troschke.
