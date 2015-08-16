Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

sixxStaffel 2015Folge 2vom 16.08.2015
Folge 2: Es darf gelästert und gelobt werden

100 Min.Folge vom 16.08.2015Ab 16

Die Aktivitäten der Prominenten im Haus werden von Jochen Bendel und Melissa Khalaj genau unter die Lupe genommen und gemeinsam mit den Zuschauern und Studiogästen humorvoll und garantiert subjektiv analysiert. Heute zu Gast im Studio: Jochen Schropp und Julian F. M. Stoeckel.

