Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Der heroische Exit: Sarah-Jane Wollny zeigt wahre Größe

SAT.1Staffel 2025Folge 10vom 16.10.2025
Der heroische Exit: Sarah-Jane Wollny zeigt wahre Größe

Der heroische Exit: Sarah-Jane Wollny zeigt wahre GrößeJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 10: Der heroische Exit: Sarah-Jane Wollny zeigt wahre Größe

52 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Sarah-Jane Wollny ist überzeugt: Der Streit mit Karina2You war der Grund für ihren Exit! Im Rohbau kämpft Laura Blond mit ihren Emotionen - ihre engste Vertraute ist weg. Melody Haase zweifelt an Lauras Authentizität. Wie echt war die Freundschaft wirklich? Auch Marvin Kleinen spricht über seine Erfahrungen im Reality-TV. Wie lange dauert es, wieder in der Realität anzukommen? Zu Gast ist außerdem Karinas Tochter Liora - sie nimmt Stellung zum Streit zwischen ihrer Mutter und Sarah-Jane.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 19 Staffeln und Folgen