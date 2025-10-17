Verplappert: Paco Herb ist vergeben!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 11: Verplappert: Paco Herb ist vergeben!
62 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Jochen und Melissa blicken auf die bisher spannendste Nominierung zurück. Mit dabei: Exit Paco Herb. Wie erlebte er "Promi Big Brother" 2025 und wieso fiel es ihm schwer sich zu öffnen? Gina-Lisa Lohfink teilt hart gegen ihn aus und Calvin Kleinen lüftet Pacos kleines Geheimnis: Er ist in festen Händen! In der Musterwohnung sorgt Harald Glööcklers Enttäuschung über Michael Naseband für Gesprächsstoff. Ebenfalls zu Gast: Andrej Mangolds Freundin Annika. Was hat sie zu sagen?
Promi Big Brother - Die Late Night Show
