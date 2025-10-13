Der Schmerz des ersten Exits: Doreen im exklusiven InterviewJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 7: Der Schmerz des ersten Exits: Doreen im exklusiven Interview
56 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Der erste Exit tut weh: Doreen Dietel spricht über ihre Gefühle, das Haus und ihre Mitbewohner. Melissa Khalaj und Jochen Bendel hören zu und bauen auf – während Reality-Insiderin Kate Merlan Klartext spricht.
