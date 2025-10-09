Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Tränen bei Laura Blond: Ihre Mama Alexandra im Talk

SAT.1Staffel 2025Folge 3vom 09.10.2025
57 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Melissa und Jochen analysieren die heißen Nominierungen - im Fokus: Désirée Nick und ihre wachsende Feindesliste. Im Studio spricht Jenny Elvers offen über ihre Romanze mit Marc Terenzi. Außerdem: Frische Baustellen-News! Ausgerechnet La Nick zementiert sich in die Herzen der Zuschauer:innen und ist neue Bauleiterin. Weht jetzt ein anderer Wind, oder anders gesagt, ertönt nun ein anderer Presslufthammer? Ebenfalls im Studio: Sandy Fähse, Buddy von Andrej Mangold und die Mama von Laura Blond.

