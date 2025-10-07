Von Streithähnen zu Turteltauben: Sam Dylan packt über das pompööse Paar aus!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 2: Von Streithähnen zu Turteltauben: Sam Dylan packt über das pompööse Paar aus!
51 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Sam Dylan weiß es ganz genau: Zwischen Harald Glööckler und Desirée Nick flogen einst die Fetzen. Auf einen nicht stattgefundenen Koks-Skandal angesprochen, ging Harald angeblich in die Luft. Ist die Freundschaft nun echt und haben sich die beiden noch versöhnt? Melissa Khalaj und Jochen Bendel spitzen gespannt die Ohren. Auch als Sam Dylan erzählt, dass Desirée ihn blockiert hat. Außerdem beehrt Cecilia Asoro Jochen und Melissa. Sie hat eine klare Meinung zu Paco Herb und Pinar Sevim!
