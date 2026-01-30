Zum Inhalt springenBarrierefrei
Real Survivor

Was tun, wenn das Flugzeug abstürzt?

GalileoStaffel 2Folge 9
Was tun, wenn das Flugzeug abstürzt?

Real Survivor

Folge 9: Was tun, wenn das Flugzeug abstürzt?

26 Min.Ab 12

Ein Schneesturm über Toronto, kaum Sicht beim Landeanflug. Dann der Aufprall. Das Flugzeug überschlägt sich, steht in Flammen - 80 Menschen an Bord. Alle überleben. Pete war mittendrin. Wie ist das möglich? "Galileo"-Reporterin Nadine will es herausfinden und trainiert in Dubai den Ernstfall - bis sie selbst erleben muss, wie es ist, einem abstürzenden Flugzeug zu entkommen.

