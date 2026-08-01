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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Ein neues Kapitel

sixxStaffel 1Folge 3vom 08.08.2026
Ein neues Kapitel

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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Folge 3: Ein neues Kapitel

47 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Nigel und seine Tochter Alex wollten nach einem Trauerfall neu anfangen. Doch die begonnene Renovierung wurde von den Handwerkern verpfuscht, wodurch sie viel Geld verloren haben. Stacey Solomon zeigt den beiden, wie sie durch Eigenleistung Kosten sparen können. Obwohl das Budget knapp ist, schaffen es Nigel und Alex mit Staceys Hilfe, ein schönes Zuhause zu schaffen, das ihnen den gewünschten Neuanfang ermöglicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

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