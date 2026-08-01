Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Folge 4: Die Villa kunterbunt
47 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Katie und Chris würden gerne ihr Zuhause renovieren, allerdings haben sie bereits schlechte Erfahrungen mit Handwerkern gemacht und trauen sich nicht, den Umbau selbst durchzuführen. Katies und Chris' Traum von einem farbenfrohen Rückzugsort wird mit Stacey Solomons Hilfe wahr. Mit nur 15.000 Pfund Budget und Staceys kreativen Lösungen stellen sich die beiden ihren Ängsten und renovieren selbstständig die Küche und das Esszimmer.
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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fifth Season