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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Die Villa kunterbunt

sixxStaffel 1Folge 4vom 08.08.2026
Die Villa kunterbunt

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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Folge 4: Die Villa kunterbunt

47 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Katie und Chris würden gerne ihr Zuhause renovieren, allerdings haben sie bereits schlechte Erfahrungen mit Handwerkern gemacht und trauen sich nicht, den Umbau selbst durchzuführen. Katies und Chris' Traum von einem farbenfrohen Rückzugsort wird mit Stacey Solomons Hilfe wahr. Mit nur 15.000 Pfund Budget und Staceys kreativen Lösungen stellen sich die beiden ihren Ängsten und renovieren selbstständig die Küche und das Esszimmer.

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