Altes Haus und junges GlückJetzt kostenlos streamen
Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Folge 5: Altes Haus und junges Glück
47 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Das frisch verheiratete Paar Shariqa und Imani kann seine Renovierung aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht allein bewältigen. Mit einem Budget von nur 10.000 Pfund für eine neue Küche und die Umgestaltung des Erdgeschosses stehen sie vor großen Herausforderungen. Stacey eilt den beiden zu Hilfe, motiviert sie zu ambitionierten DIY-Arbeiten und teilt kostensparende Designideen.
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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fifth Season