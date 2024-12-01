Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Kommt Zeit, kommt Müll

ARD PlusStaffel 5Folge 2vom 01.12.2024
Kommt Zeit, kommt Müll

Kommt Zeit, kommt MüllJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 2: Kommt Zeit, kommt Müll

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Ein verwirrter Mann wird von der Müllabfuhr in letzter Minute aus dem Müllcontainer gefischt. An seine Identität kann sich der Verletzte nicht erinnern und auch nicht, wie er in den Container gelangt ist. Dr. Rosalind Schmidt stellt eine Amnesie fest. Es besteht der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. Bielefelder und Schmitz nehmen sich des kniffligen Falls an und müssen nicht nur den Täter ausfindig machen, sondern auch der Frage nachgehen: Wer ist das Opfer?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen