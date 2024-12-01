Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 2: Kommt Zeit, kommt Müll
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Ein verwirrter Mann wird von der Müllabfuhr in letzter Minute aus dem Müllcontainer gefischt. An seine Identität kann sich der Verletzte nicht erinnern und auch nicht, wie er in den Container gelangt ist. Dr. Rosalind Schmidt stellt eine Amnesie fest. Es besteht der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. Bielefelder und Schmitz nehmen sich des kniffligen Falls an und müssen nicht nur den Täter ausfindig machen, sondern auch der Frage nachgehen: Wer ist das Opfer?
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste