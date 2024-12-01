Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Die Nacht hat tausend Augen

ARD PlusStaffel 5Folge 8vom 01.12.2024
Folge 8: Die Nacht hat tausend Augen

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Bielefelder ist mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bei seinem frühmorgendlichen Spaziergang mit Hund Yoda, entdeckt er eine Leiche auf einer Parkbank. Der Tote wurde erschossen. Die Indizien führen die Rentnercops in die Kunstszene. Währenddessen wartet im Präsidium das nächste Problem: ein Kakerlakenbefall, alle Büros müssen geräumt werden. Trifft sich gut, dass der aktuelle Fall nach einer Observation verlangt, wodurch die Rentnercops inklusive Chefin Vicky und Hui Ko gezwungen sind zusammen in einer Ferienwohnung auszuharren. Da ist Chaos vorprogrammiert.

