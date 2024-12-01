Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 4: Der alte Fritz
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Eine besorgte Nachbarin verständigt die Polizei: Schon länger hat sie ihren Nachbarn Fritz nicht mehr gesehen. Und das aus einem guten Grund: Der fast 80-jährige Witwer liegt tot in seiner Wohnung. Die Umstände seines Ablebens sind mysteriös und auch die grüne Tasche mit brisantem Inhalt stellt Bielefelder und Schmitz vor ein kniffliges Rätsel. Im Dezernat steht unterdessen ein weiterer Abschied an: Rosalind Schmidt folgt einem Ruf der Universität Münster.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste