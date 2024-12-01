Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 7: Am Haken
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Eine alte Frau wird mit einer Wunde am Hinterkopf tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Das Sonderbare: Es wurde zum vermuteten Todeszeitpunkt ein Notruf von einer unbekannten Person zu der Adresse der Toten abgesetzt, außer der Leiche war aber niemand vor Ort. Währenddessen hat Polizeipräsident Plocher eine Teambuildingmaßnahme angeordnet, die nicht gerade auf Begeisterung bei der Belegschaft stößt: meditatives Angeln. Beim tatsächlichen Angelausflug ziehen die Rentnercops aber mehr als positive Energie an Land.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
