Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Auf den Hund gekommen

ARD PlusStaffel 5Folge 3vom 01.12.2024
Auf den Hund gekommen

Auf den Hund gekommenJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 3: Auf den Hund gekommen

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

In einem Wohnwagen am Rhein wird eine blutüberströmte Leiche gefunden. Der Einsiedler Kalle ist einem Mord zum Opfer gefallen. Der einzige Zeuge scheint ein kleiner Dackel namens Yoda zu sein. Für einen der Kommissare ist es Liebe auf den ersten Blick. Wer hätte gedacht, dass gerade das Raubein Bielefelder ein Hundefan ist? Kurzerhand nimmt er sich des Vierbeiners an. Der Mörder könnte es ja immerhin auf Yoda abgesehen haben. Ein Grund mehr, dem Täter auf die Spur zu kommen. Hat Kalles langes Vorstrafenregister etwas mit seinem Tod zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen