Richter Alexander Hold
Folge 2026: Eingeschneit
44 Min.Ab 12
Der junge Lehrer Stefan wurde wegen seiner Homosexualität von zwei Schülern gemobbt. Hat er sie deshalb bei einem Skiausflug nachts in eisiger Kälte in den Bergen allein zurückgelassen? Die beiden wären fast erfroren ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1