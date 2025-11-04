Richter Alexander Hold
Folge 2028: Aufstand der Mieter
45 Min.Ab 12
Jörg hat ein Mietshaus gekauft und möchte die Wohnungen mit viel Aufwand sanieren lassen, um die neuen Luxusappartements schließlich teuer zu verkaufen. Doch dazu muss er erst die alten Mieter loswerden. Mit viel Schikane versucht er sie zu vertreiben. Doch dann wird ein Mordanschlag auf ihn verübt ...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1