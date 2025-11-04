Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 12Folge 2034
46 Min.Ab 12

Astrid muss sich nicht nur um ihren Haushalt und ihre zwei Kinder, sondern auch um ihren dementen Schwiegervater kümmern. Keine Sekunde kann sie ihn aus den Augen lassen. Astrid ist völlig überfordert. Hat sie deshalb den Gasherd manipuliert, um ihren Schwiegervater loszuwerden?

