Nackte Wut - Attentat im JobcenterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 2030: Nackte Wut - Attentat im Jobcenter
44 Min.Ab 12
Mirko ist arbeitslos und wurde von seiner Mutter vor die Tür gesetzt. Um eine neue Unterkunft zu bekommen, muss er zur Arge. Doch dort fühlt er sich nur schikaniert. Hat er in seiner Wut die Sachbearbeiterin niedergeschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1