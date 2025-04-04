Richterin Barbara Salesch
Folge 520: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Ralf Baal wird beim Aufbrechen der Wohnungstür seiner Ex-Freundin von einem Nachbarn beobachtet. Einbruch oder wollte er seine Ex überraschen? Und: Nadine stirbt qualvoll an den Bissen eines aggressiven Pitbulls, als sie ihrem kleinen Hund zu Hilfe kommen will. Konnte Kampfhundbesitzer Erik sie wirklich nicht retten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1