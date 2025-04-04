Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 520
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 520: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Ralf Baal wird beim Aufbrechen der Wohnungstür seiner Ex-Freundin von einem Nachbarn beobachtet. Einbruch oder wollte er seine Ex überraschen? Und: Nadine stirbt qualvoll an den Bissen eines aggressiven Pitbulls, als sie ihrem kleinen Hund zu Hilfe kommen will. Konnte Kampfhundbesitzer Erik sie wirklich nicht retten?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen