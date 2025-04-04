Richterin Barbara Salesch
Folge 526: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Das Findelkind: Ein Neugeborenes wird in der eisigen Februarkälte im Park ausgesetzt. Warum wollte Tanja Mertens ihr Baby unter allen Umständen loswerden? Siebzehn Jahre später: Der Geschäftsmann Joe Maggipinto ist am Boden zerstört. Seine Ex-Geliebte Julia Schiller behauptet, dass er Sex mit seiner eigenen Tochter hatte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1