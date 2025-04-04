Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 531
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 531: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Britta Seiler findet ihren Sohn tot auf dem Spielplatz. Hat der dreijährige Junge aus Versehen vergiftete Köder von Hundehasser Rudolf Kranz gegessen? Und: Blutend und weinend findet Renate ihre Tochter vor. Hat Renates Ehemann Robert wirklich mit Gewalt versucht, seine Stieftochter zum Sex zu zwingen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen