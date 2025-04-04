Richterin Barbara Salesch
Folge 532: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Bis auf die Grundmauern niedergebrannt findet Horst Hafermann seinen Lebensmittelladen vor. Hat der Gambianer Nelson Mangé seine Drohung wahr gemacht und das Feuer gelegt? Und: Rolf bricht seinem Fahrlehrer Achim beide Beine, als er ihn mit dem Fahrschulwagen überfährt. Ein tragischer Unfall oder ein bitterer Racheakt?
