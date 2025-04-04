Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Außer sich vor Rage haut Vincent seinen Lebensgefährten Pascal im Sexshop nieder. Hat der sich dort tatsächlich mit einer Frau vergnügt? Und: Astrid springt dem Tod von der Schippe, nachdem sie mit dem Auto in einen eiskalten Fluss stürzt. Ist der Rollstuhlfahrer Jochen Schuld an dem tragischen Unfall, bei dem ihr Mann ums Leben kam?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1