Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 539
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 539: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Nervende Fracht: Gefesselt und geknebelt findet THW-Helfer Helmut Beyer den sechsjährigen Marvin im Auto von Bernd Brinkmann. Warum hat er den Jungen so gequält? Auf dünnem Eis: Bei einem nächtlichen Motorradrennen auf einem vereisten See bricht Frank mit seiner Maschine ein. Ein Unfall oder wurde er von seinem Konkurrenten Ben in eine Falle gelockt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen